ВР відмовилася вносити зміни до "закону Савченко"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Верховна Рада відмовилася вносити зміни до "закону Савченко". Парламентарі провалили два відповідних законопроекти, передає кореспондент УНН.
"Відхилили два з/п щодо змін до "закону Савченко". Це відкриває дорогу для розгляду урядового з/п з цього ж питання", - йдеться у повідомленні ВР на офіційній сторінці у Twitter.
Нагадаємо, що "закон Савченко" передбачає зарахування одного дня попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.