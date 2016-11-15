ВР отказалась вносить изменения до "закона Савченко"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада отказалась вносить изменения до "закона Савченко". Парламентарии провалили два соответствующих законопроекта, передает корреспондент УНН.
"Отклонили два з / п по изменениям к " закону Савченко ". Это открывает дорогу для рассмотрения правительственного з / п по этому же вопросу", - говорится в сообщении ВР на официальной странице в Twitter.
Напомним, что "закон Савченко" предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.