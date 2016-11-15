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15 марта, 19:03 • 111173 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155072 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130609 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123659 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108800 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103537 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100134 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129659 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР отказалась вносить изменения до "закона Савченко"

ВР отказалась вносить изменения до "закона Савченко"

Киев • УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховная Рада отказалась вносить изменения до "закона Савченко". Парламентарии провалили два соответствующих законопроекта, передает корреспондент УНН.

"Отклонили два з / п по изменениям к " закону Савченко ". Это открывает дорогу для рассмотрения правительственного з / п по этому же вопросу", - говорится в сообщении ВР на официальной странице в Twitter.

Напомним, что "закон Савченко" предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

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