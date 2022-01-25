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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 50123 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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The New York Times

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Шахед-136

ВР ухвалила звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку Росії

ВР ухвалила звернення до світової спільноти через військовий шантаж з боку Росії

Київ • УНН

 • 19006 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Парламент ухвалив звернення до міжнародних організацій та інших держав через військовий шантаж з боку РФ, передає кореспондент УНН.

Деталі

Ухвалено Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України (№ 6543).

Підтримали документ 282 нардепи.

“(...)підкреслюючи невід’ємне право України як суверенної держави самостійно визначатись щодо її участі в міжнародних політичних, економічних та безпекових об’єднаннях,

підкреслюючи право вибору Україною стратегічного курсу щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленого у Конституції України,

(...) наголошуючи, що Російська Федерація грубо порушила і продовжує порушувати Статут ООН та принципи міжнародного права, а також свої зобов’язання в рамках Меморандуму про гарантії безпеки (...) Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає:

засудити дії Російської Федерації, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України, як такі, що суперечать загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, (...)застосувати всі можливі дипломатичні засоби з метою сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Російської Федерації від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу”, — йдеться у документі.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпечність нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога Путіна полягає у гарантіях США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Українські Національні Новини

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