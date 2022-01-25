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15 марта, 19:03 • 107976 просмотра

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ВР приняла обращение к мировому сообществу из-за военного шантажа со стороны России

ВР приняла обращение к мировому сообществу из-за военного шантажа со стороны России

Киев • УНН

 • 19005 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Парламент принял обращение к международным организациям и другим государствам из-за военного шантажа со стороны РФ, передает корреспондентУНН.

Детали

Принято Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, которую она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины (№ 6543).

Поддержали документ 282 нардепа.

“(...) Подчеркивая неотъемлемое право Украины как суверенного государства самостоятельно определяться относительно ее участия в международных политических, экономических и безопасностных объединениях,

Подчеркивая право выбора Украиной стратегического курса относительно европейской и евроатлантической интеграции, закрепленного в Конституции Украины,

(...) Подчеркивая, что Российская Федерация грубо нарушила и продолжает нарушать Устав ООН и принципы международного права, а также свои обязательства в рамках Меморандума о гарантиях безопасности (...) Верховная Рада Украины обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций и призывает:

Осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как такие, что противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, (...) Применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отводу российских войск от границ Украины, а также полному отказу Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния”, — говорится в документе.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование Путина заключается в гарантиях США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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