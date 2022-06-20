ВР ухвалила закон про збереження українських лісів

Цитата

"Рада проголосувала за 5650 про збереження лісів", - написала Шуляк.

Деталі

Шуляк повідомила, що згідно із законопроектом:

· Декларується необхідність збереження самосійних лісів та степів.

· Положення законопроекту спрощують та простимулюють процедуру лісорозведення. Задля збереження лісів запропоновано зробити складнішою процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення та інших лісовкритих площ. Пропонується заборонити використання інвазійних видів дерев при лісорозведенні.

· Встановлюється заборона на лісорозведення на степових ділянках.

· Закладаються умови для збереження сіножатей та пасовищ від розорювання.

· Консервації тепер будуть підлягати землі, які еродовані чи використовуються з порушеннями, а не ті, що є малопродуктивними, але вкриті природною рослинністю. Разом з цим, удосконалено порядок консервації земель.

· Вводиться можливість викупу земельних ділянок за кошт бюджету для збереження територій природно-заповідного фонду та ведення лісового господарства.

· Вводиться право установи ПЗФ відразу вести діяльність замість лісгоспу після створення не чекаючи проекту землеустрою.

Доповнення

У 2019 році народні депутати під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради ухвалили зміни до закону щодо збереження українських лісів у частині відповідальності.

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації охорони і захисту лісів та вніс зміни до деяких постанов уряду. Він включає у себе правила захисту лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу.