ВР приняла закон о сохранении украинских лесов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5650 о сохранении украинских лесов. Об этом сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает УНН.
Цитата
"Рада проголосовала за 5650 о сохранении лесов", – написала Шуляк.
Детали
Шуляк сообщила, что согласно законопроекту:
· Декларируется необходимость сохранения самосеянных лесов и степей.
· Положения законопроекта упрощают и простимулируют процедуру лесоразведения. Для сохранения лесов предложено усложнить процедуру изменения целевого назначения земельных участков лесохозяйственного назначения и других лесоукрытых площадей. Предлагается запретить использование инвазионных видов деревьев при лесоразведении.
· Устанавливается запрет на лесоразведение на степных участках.
· Закладываются условия для сохранения сенокосов и пастбищ от распашки.
· Консервации теперь будут подлежать земле, которые эродированы или используются с нарушениями, а не те, которые являются малопродуктивными, но покрыты природной растительностью. Вместе с этим усовершенствован порядок консервации земель.
· Вводится возможность выкупа земельных участков на средства бюджета для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.
· Вводится право учреждения ПЗФ сразу вести деятельность вместо лесхоза после создания не дожидаясь проекта землеустройства.
Дополнение
В 2019 году народные депутаты во время сегодняшнего заседания Верховной Рады приняли изменения в закон о сохранении украинских лесов в части ответственности.
Кабинет министров Украины утвердил порядок организации охраны и защиты лесов и внес изменения в некоторые постановления правительства. Он включает в себя правила защиты лесов от пожаров, незаконных рубок, повреждения, ослабления и иного вредного воздействия.