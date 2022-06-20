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ВР приняла закон о сохранении украинских лесов

ВР приняла закон о сохранении украинских лесов

Киев • УНН

 • 188785 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5650 о сохранении украинских лесов. Об этом сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Цитата

"Рада проголосовала за 5650 о сохранении лесов", – написала Шуляк.

Детали

Шуляк сообщила, что согласно законопроекту:

· Декларируется необходимость сохранения самосеянных лесов и степей.

· Положения законопроекта упрощают и простимулируют процедуру лесоразведения. Для сохранения лесов предложено усложнить процедуру изменения целевого назначения земельных участков лесохозяйственного назначения и других лесоукрытых площадей. Предлагается запретить использование инвазионных видов деревьев при лесоразведении.

· Устанавливается запрет на лесоразведение на степных участках.

· Закладываются условия для сохранения сенокосов и пастбищ от распашки.

· Консервации теперь будут подлежать земле, которые эродированы или используются с нарушениями, а не те, которые являются малопродуктивными, но покрыты природной растительностью. Вместе с этим усовершенствован порядок консервации земель.

· Вводится возможность выкупа земельных участков на средства бюджета для сохранения территорий природно-заповедного фонда и ведения лесного хозяйства.

· Вводится право учреждения ПЗФ сразу вести деятельность вместо лесхоза после создания не дожидаясь проекта землеустройства.

Дополнение

В 2019 году народные депутаты во время сегодняшнего заседания Верховной Рады приняли изменения в закон о сохранении украинских лесов в части ответственности.

Кабинет министров Украины утвердил порядок организации охраны и защиты лесов и внес изменения в некоторые постановления правительства. Он включает в себя правила защиты лесов от пожаров, незаконных рубок, повреждения, ослабления и иного вредного воздействия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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