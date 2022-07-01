ВР спростила встановлення фактів народження або смерті на території з НС чи воєнним станом

Деталі

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу.

Згідно зі змінами, заява про встановлення факту народження (смерті) особи в межах території, на якій діє воєнний або надзвичайний стан, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини до будь-якого суду України, незалежно від місця проживання заявника.

Такі справи суд розглядає невідкладно, а ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню. Рішення суду про встановлення факту народження (смерті) особи в межах території, де діє воєнний або надзвичайний стан, може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

Доповнення

Під час засідання Верховна Рада внесла зміни до Кодексу про адміністративні порушення, які передбачають продовження строків для адміністративного стягнення.