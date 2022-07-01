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ВР на час воєнного стану продовжила строки для адмінстягнення

ВР на час воєнного стану продовжила строки для адмінстягнення

Київ • УНН

 • 920442 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Верховна Рада України внесла зміни до кодексу про адміністративні порушення, які передбачають продовження строків для адміністративного стягнення. Про це інформує народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

Рішення передбачає, що під час дії воєнного стану (або до дня припинення/скасування) перебіг строків накладення адміністративного стягнення продовжується у два рази в установленому законодавством порядку.

Окрім того, надається можливість під час воєнного стану брати участь у судових справах щодо адміністративних правопорушень у режимі відеоконференції. При тому рішення про це може ініціювати або суд, або сама особа.

Зокрема, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, має бути вручена повістка про розгляд справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи. Також їй можуть повідомити про це через засоби зв’язку чи електронні комунікації не пізніше ніж за три доби до дня розгляду такої справи в суді.

Доповнення

У січні цього року Рада зареєструвала законопроект №6558, який передбачає зміни у кодексі України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального процесуального кодексу, які зобов'язують проводити перевірку на алкоголь і наркотики у разі ДТП із постраждалими.

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