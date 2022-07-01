ВР на время военного положения продлила сроки для админвзыскания
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины внесла изменения в кодекс об административных нарушениях, которые предусматривают продление сроков для административного взыскания. Об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Решение предусматривает, что во время действия военного положения (или до дня прекращения/отмены) течение сроков наложения административного взыскания продолжается в два раза в установленном законодательством порядке.
Кроме того, предоставляется возможность во время военного положения участвовать в судебных делах по административным правонарушениям в режиме видеоконференции. При этом решение об этом может инициировать либо суд, либо само лицо.
В частности, лицу, привлекаемому к административной ответственности, должна быть вручена повестка о рассмотрении дела в суде, в котором указываются дата и место рассмотрения дела. Также ему могут сообщить об этом через средства связи или электронные коммуникации не позднее чем за трое суток до дня рассмотрения такого дела в суде.
Дополнение
В январе этого года Рада зарегистрировала законопроект №6558, предусматривающий изменения в кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовного процессуального кодекса, обязывающих проводить проверку на алкоголь и наркотики в случае ДТП с пострадавшими.