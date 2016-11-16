ВР, швидше за все, вийде на прийняття Держбюджету 8 грудня - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада, «скоріш за все, вийде на прийняття Бюджету 8 грудня». На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час зустрічі з Головою Федерації Профспілок України Григорієм Осовим, передає УНН із посиланням на прес-службу ВР.
Як відзначили у прес-службі, Голова Парламенту висловив сподівання, що Верховна Рада “скоріш за все вийде на прийняття Бюджету 8 грудня”.
Він виступив з ініціативою, аби напередодні ухвалення головного фінансового документа відбулося його обговорення спільно з Прем’єр-міністром, лідерами парламентських фракцій і представниками Федерації Профспілок України.
“Саме діалог є ключовим моментом у наші співпраці, бо країна проходить сьогодні непростий етап: ми проводимо реформи і водночас — робимо все, щоб захистити наших дітей, щоб зупинити війну”, — наголосив А.Парубій.
Він підкреслив, що “це не виправдання, але маємо спільно нести відповідальність за все, що відбувається”, і нагадав, що “цієї осені Парламент і Уряд чесно і відповідально обговорюють і працюють над проектом Бюджету-2017”.
Нагадаємо, Верховна Рада планує 17 листопада розглянути пакет законопроектів, необхідних для ухвалення проекту Державного бюджету на 2017 рік.