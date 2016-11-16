ВР, скорее всего, выйдет на принятие госбюджета 8 декабря - А.Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада, «скорее всего, выйдет на принятие бюджет 8 декабря». Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Украины Григорием Осовым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВР.
Как отметили в пресс-службе, Председатель Парламента выразил надежду, что Верховная Рада "скорее всего выйдет на принятие бюджет 8 декабря".
Он выступил с инициативой, чтобы накануне принятия главного финансового документа состоялось его обсуждение совместно с Премьер-министром, лидерами парламентских фракций и представителями Федерации профсоюзов Украины.
"Именно диалог является ключевым моментом в нашем сотрудничестве, так как страна проходит сегодня непростой этап: мы проводим реформы и одновременно - делаем все, чтобы защитить наших детей, чтобы остановить войну", - подчеркнул А.Парубий.
Он подчеркнул, что "это не оправдание, но должны совместно нести ответственность за все, что происходит", и напомнил, что "этой осенью Парламент и Правительство честно и ответственно обсуждают и работают над проектом бюджета-2017".
Напомним, Верховная Рада планирует 17 ноября должна рассмотреть пакет законопроектов, необходимых для принятия проекта Государственного бюджета на 2017 год.