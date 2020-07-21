ВР розблокувала підписання законопроекту про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії не підтримала проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення в цілому проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку. За проект постанови проголосували 49 народних депутатів, чого не вистачило для ухвалення її в цілому, передає кореспондент УНН.
"Скасувати рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", - йдеться у тексті постанови.
Відтак, не підтримавши постанову нардепи розблокували підписання законопроекту головою ВРУ та Президентом Зеленським.
Додамо, що це було останнє питання порядку денного позачергової сесії ВР, після чого голова ВРУ Дмитро Разумков закрив сесію.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, який скасовує обов’язкову реєстрацію книги обліку.