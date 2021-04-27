ВР продовжила на 5 років дію мита на вивіз брухту

Деталі

Законопроект продовжує ще на 5 років дію експортного мита на відходи та брухт чорних металів зі ставкою 58 євро/тонна.

Відповідно до пояснювальної записки, метою прийняття законопроекту є збереження дієвого механізму правового регулювання експорту металобрухту для зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку задля першочергового забезпечення потреб обробної промисловості, формування умов відбудови об’єктів інфраструктури, приведення економіки у відповідність новітнім екологічним вимогам і реалізації цілей сталого розвитку.

Зі слів авторів документу, у результаті продовження терміну дії ставки вивізного мита на брухт чорних металів на рівні 58 євро/т очікується збереження і поширення практики переробки вторинної сировини у вітчизняному металургійному виробництві, прискорення процесу наближення української промисловості до світових трендів сталого розвитку, зокрема скорочення обсягів споживання енергоресурсів та викиди СО2, а також збереження позицій на глобальному ринку металопродукції.

Довідково

5 квітня 2019 року в Україні набув чинності закон “Про внесення змін до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку".

Документ передбачав, зокрема, подовження дії мита на вивіз металобрухту за кордон до 58 євро за тонну ще на три роки для ліквідації дефіциту метала всередині країни.



