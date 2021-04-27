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ВР продлила на 5 лет действие пошлины на вывоз лома

ВР продлила на 5 лет действие пошлины на вывоз лома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 5246 о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке". Соответствующее решение поддержал 291 народный депутат, передает корреспондент УНН.

Детали

Законопроект продлевает еще на 5 лет действие экспортной пошлины на отходы и лом черных металлов со ставкой 58 евро/тонна.

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей обрабатывающей промышленности, формирование условий восстановления объектов инфраструктуры, приведение экономики в соответствие новейшим экологическим требованиям и реализация целей устойчивого развития.

По словам авторов документа, в результате продления срока действия ставки вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов на уровне 58 евро/т ожидается сохранение и распространение практики переработки вторичного сырья в отечественном металлургическом производстве, ускорение процесса приближения украинской промышленности к мировым трендам устойчивого развития, в частности сокращение объемов потребление энергоресурсов и выбросы СО2, а также сохранение позиций на глобальном рынке металлопродукции.

Справка

5 апреля 2019 года в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Документ предусматривал, в частности, продление действия пошлины на вывоз металлолома за границу до 58 евро за тонну еще на три года для ликвидации дефицита металла внутри страны.

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