Нардепи підтримали законопроект про звільнення деяких осіб від сплати судового збору
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3424 щодо звільнення від сплати судового збору деяких осіб у зв'язку з оскарженням постанов у справах про адміністративні правопорушення. Відповідне рішення підтримали 315 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, законопроектом вносять зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення та ЗУ "Про судовий збір" і передбачається звільнення осіб від сплати судового збору у випадку оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення дозволить зберегти механізм ефективного доступу громадян до правосуддя.
Також нардепи скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект щодо забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України стосовно оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою.