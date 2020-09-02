Нардепы поддержали законопроект об освобождении некоторых лиц от уплаты судебного сбора

Так, законопроектом вносятся изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях и ЗУ "О судебном сборе" и предусматривается освобождение лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит сохранить механизм эффективного доступа граждан к правосудию.

Также нардепы сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект об обеспечении выполнения решения Конституционного Суда Украины относительно обжалования постановления суда о продлении срока содержания под стражей.