ВР не змогла відправити у відставку голову Фонду держмайна, а потім пішла на перерву через збій у системі голосування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Парламентарям не вистачило голосів для задоволення заяви про відставку голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, передає кореспондент УНН.
Питання стояло першим на порядку денному парламенту.
Деталі
Голова підкомітету Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан доповів рішення Комітету, який рекомендував Верховній Раді звільнити Сенниченка з посади Голови Фонду державного майна України згідно із його заявою.
Водночас частина народних депутатів зауважили відсутність Сенниченка на засіданні ВР та відсутність звіту про проведену ним на посаді роботу.
За результатами голосування проект Постанови не набрав голосів для прийняття в цілому (“за” — 223).
Після цього низка народних депутатів звернулася до спікера Руслана Стефанчука із заявами про те, що у них не спрацювали кнопки голосування і вони не змогли взяти участь у голосуванні.
Як повідомив нардеп з фракції “Батьківщина” Сергій Власенко система не спрацювала у трьох нардепів, всі вони сидять в одному і тому ж ряді.
Він запропонував оголосити перерву до 30 хвилин з тим, щоб з’ясувати чи є неполадки у системі голосування та чи враховані усі голоси парламентарів. Раді пішла на перерву.