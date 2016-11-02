ВР має намір зобов’язати МОЗ надати публічний доступ до результатів клінічних випробувань ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада має намір зобов’язати МОЗ забезпечити публічний доступ до результатів клінічних випробувань лікарських засобів, окрім інформації, що містить комерційну таємницю. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 272 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Згідно із законом, Міністерство охорони здоров’я забезпечує публічний доступ до усіх, як сприятливих/позитивних, так і несприятливих/негативних, результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, за виключенням інформації комерційного конфіденційного характеру, що охороняється законом.