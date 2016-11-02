ВР намерена обязать МЗ предоставить публичный доступ к результатам клинических испытаний лекарств

Согласно закону, Министерство здравоохранения обеспечивает публичный доступ ко всем, как благоприятным/положительным, так и неблагоприятным/отрицательным, результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств, за исключением информации коммерческого конфиденциального характера, что охраняется законом.