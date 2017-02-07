ВР дозволила надати держпідтримку дітям, що проживають на лінії зіткнення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада України дозволила надати державну підтримку на здобуття вищої освіти дітям, які постійно проживають на лінії зіткнення. Парламентарі 269 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроектом пропонується внести доповнення до Законів України “Про охорону дитинства”, “Про вищу освіту” та “Про професійно-технічну освіту”, якими надати цільову державну підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, дітям, які постійно проживають в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.
Підтримка може, зокрема надаватися у формі стипендії, повної або часткової компенсації оплати навчання, оплата підручників
Як зазначається у пояснювальній записці, в даний період часу в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення проживає згідно статистичних даних на території Донецької області приблизно 22 тисячі, а Луганської області приблизно 25,5 тисяч дітей віком від народження до 17 років.
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України схвалила звернення до міжнародної спільноти засудження ескалації збройної агресії РФ проти України. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.