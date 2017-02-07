ВР разрешила предоставить господдержку детям, проживающим на линии соприкосновения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственную поддержку на получение высшего образования детям, которые постоянно проживают на линии соприкосновения. Парламентарии 269 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается внести дополнения в Законы Украины "Об охране детства", "О высшем образовании" и "О профессионально-техническом образовании", которыми предоставить целевую государственную поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, детям, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения.
Поддержка может, в частности предоставляться в форме стипендии, полной или частичной компенсации оплаты обучения, оплата учебников
Как отмечается в пояснительной записке, в данный период времени в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения проживает согласно статистическим данным на территории Донецкой области примерно 22 тысячи, а Луганской области примерно 25,5 тысяч детей в возрасте от рождения до 17 лет.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла обращение к международному сообществу осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины . За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.