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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Впродовж доби відбулось 82 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Впродовж доби відбулось 82 бойових зіткнень - Генштаб

Деталі

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Блешня, Янжулівка Чернігівської області; Стара Гута, Дем’янівка, Кружок, Миропільське Сумської області; Плетенівка, Зибіне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Надії Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Надії, Невського Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Новокалинового та Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Барвінок Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Іванівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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