В течение суток произошло 82 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Блешня, Янжуловка Черниговской области; Старая Гута, Демяновка, Кружок, Миропольское Сумской области; Плетеневка, Зыбино Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка и Куриловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Надежды Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Надежды, Невского Луганской области и Спирного, Выемки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Андреевка, Дружба Донецкой области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Клищеевки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Калиновка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Отрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено около 20 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Новокалинового и Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьи Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено более 20 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районах Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Вербового и Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационный удар неподалеку Малой Токмачки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, П’ятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ольговка, Львов, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Барвинок Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ивановка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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