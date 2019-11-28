Впізнаваність Гончарука почала зростати разом з антирейтингом - опитування

Згідно з даними на кінець листопада, до Олексія Гончарука позитивно ставляться 11% опитаних, негативно – 25%. Протягом осені зменшувалась частка тих, хто не знає Олексія Гончарука: 49% - в вересні, 48% - в жовтні, 40% - на початку листопада, 36% - в кінці листопада. У той же час збільшувалась частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9% в вересні, 14% - в жовтні, 18% - на початку листопада, 25% - в кінці листопада.

Водночас до спікера ВР Дмитра Разумкова позитивно ставляться в кінці листопада 24% опитаних, негативно – 16%. Частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значуще зросла в кінці листопада в порівнянні з початком листопада: 16% і 9%.

Оцінили опитані і роботу уряду та парламенту.

Оцінка роботи уряду України порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 7 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%). Оцінка роботи уряду погіршується з жовтня.

Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 9 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%). Оцінка роботи Ради погіршується з жовтня.

Опитування було проведене з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Нагадаємо, рейтинг Президента Зеленського продовжує падати.