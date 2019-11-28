Рейтинг Президента Зеленського продовжує падати
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Рейтинг позитивної оцінки діяльності Володимира Зеленського на посаді Президента України наприкінці листопада знизився до 52%. Про це свідчить опитування, проведене КМІС, повідомляє УНН.
До Володимира Зеленського позитивно ставляться в кінці листопада 52% опитаних, негативно – 19%. Протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% в вересні, 66% - в жовтні, 64% на початку листопада, 52% - в кінці листопада. Частка тих, хто ставиться до Зеленського негативно, протягом осені зростала: 7% в вересні, 9% в жовтні, 12% на початку листопада, 19% в кінці листопада.
Довідково: з 22 по 25 листопада КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.
Нагадаємо, перші кроки діяльності Зеленського позитивно оцінюють 62% українців.