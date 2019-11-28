Узнаваемость Гончарука начала расти вместе с антирейтингом - опрос

Согласно данным на конец ноября, в Алексею Гончаруку положительно относятся 11% опрошенных, отрицательно - 25%. В течение осени уменьшалась доля тех, кто не знает Алексея Гончарука: 49% - в сентябре, 48% - в октябре, 40% - в начале ноября, 36% - в конце ноября. В то же время увеличивалась доля тех, кто относится к нему негативно: 9% - в сентябре, 14% - в октябре, 18% - в начале ноября, 25% - в конце ноября.

В то же время к спикеру ВР Дмитрию Разумкову положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится к Разумкову негативно, значительно выросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: 16% и 9%.

Оценили опрошенные и работу правительства и парламента.

Оценка работы правительства Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 7 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Кабмина (с 37 % до 48%). Оценка работы правительства ухудшается с октября.

Оценка работы парламента по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 9 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше тех, кто не одобряет работу Рады (с 40% до 52%). Оценка работы Рады ухудшается с октября.

Опрос был проведен с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Напомним, рейтинг Президента Зеленского продолжает падать.