Впійманому на хабарі судді Рахівського району повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, 25 березня, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким повідомлено про підозру впійманому на хабарі судді Рахівського районного суду Закарпатської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП.
Суддя Рахівського районного суду Закарпатської області за 10 тис. доларів погодився розглянути на користь заявника цивільну справу про стягнення боргу.
Судді інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням наданого йому службового становища.
До суду скеровано клопотання про обрання судді запобіжного заходу та клопотання до Вищої ради правосуддя – про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.
Нагадаємо, слідчим відділом прокуратури області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, який в березні 2014 року отримав неправомірну вигоду у розмірі 2000 доларів США.