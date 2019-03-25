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Пойманному на взятке судье Раховского района сообщено о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, 25 марта, руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким сообщено о подозрении пойманном на взятке судьи Раховского районного суда Закарпатской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

Пойманному на взятке судье Раховского района сообщено о подозрении

Судья Раховского районного суда Закарпатской области за 10 тыс. долларов согласился рассмотреть в пользу заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя в совершении в интересах третьего лица действия с использованием предоставленного ему служебного положения.

В суд направлено ходатайство об избрании судьи пресечения и ходатайство в Высший совет правосудия - о временном отстранении судьи от правосудия.

Напомним, следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Первомайского районного суда Николаевской области, который в марте 2014 года получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США.

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