Пойманному на взятке судье Раховского района сообщено о подозрении

Судья Раховского районного суда Закарпатской области за 10 тыс. долларов согласился рассмотреть в пользу заявителя гражданское дело о взыскании долга.

Судье инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, то есть получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя в совершении в интересах третьего лица действия с использованием предоставленного ему служебного положения.

В суд направлено ходатайство об избрании судьи пресечения и ходатайство в Высший совет правосудия - о временном отстранении судьи от правосудия.

Напомним, следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Первомайского районного суда Николаевской области, который в марте 2014 года получил неправомерную выгоду в размере 2000 долларов США.