Вперше за сім днів війни українські військові перейшли в наступ та просунулися до Горлівки – ОПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Українські військові вперше за сім днів війни Росії проти України перейшли в наступ. Військові просунулися на околиці Горлівки на Донеччині. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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"Одна з наших бригад просунулася на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ, що не може бути не приємною новиною, адже вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку", - розповів Арестович.
Доповнення
Загальні бойові втрати РФ внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 5840 осіб.