Впервые за семь дней войны украинские военные перешли в наступление и продвинулись к Горловке – ОПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Украинские военные впервые за семь дней войны России против Украины перешли в наступление. Военные продвинулись на окраину Горловки Донецкой области. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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"Одна из наших бригад продвинулась на окраину Горловки. Сейчас там закрепляется. Возможно, будет развивать наступление, что не может быть не приятной новостью, ведь впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении", - рассказал Арестович.
Дополнение
Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.