Впервые за семь дней войны украинские военные перешли в наступление и продвинулись к Горловке – ОПУ

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"Одна из наших бригад продвинулась на окраину Горловки. Сейчас там закрепляется. Возможно, будет развивать наступление, что не может быть не приятной новостью, ведь впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении", - рассказал Арестович.

Дополнение

Общие боевые потери РФ вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют более 5840 человек.



