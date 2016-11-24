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Вперше за 54 роки в Токіо випав сніг в листопаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Японські метеорологи зафіксували перше з 1962 року формування сніжного покриву в листопаді в центрі столиці країни Токіо, передає УНН з посиланням на Кyodo news.

Вперше за 54 роки в Токіо випав сніг в листопаді

Зазначається, що сніг почався вранці в четвер вперше за 54 роки, листопадовий снігопад вже призвів до ускладнення транспортної ситуації в японській столиці.

Крім того, синоптики не виключають, що до ранку п’ятниці, в Токіо може випасти до двох сантиметрів снігу, що, в свою чергу, може привести до погіршення транспортної ситуації в японській столиці.

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