Впервые за 54 года в Токио выпал снег в ноябре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Японские метеорологи зафиксировали первое с 1962 года формирование снежного покрова в ноябре в центре столицы страны Токио, передает УНН со ссылкой на Кyodo news.
Отмечается, что снег начался утром в четверг впервые за 54 года, ноябрьский снегопад уже привел к осложнению транспортной ситуации в японской столице.
Кроме того, синоптики не исключают, что к утру пятницы, в Токио может выпасть до двух сантиметров снега, в свою очередь, может привести к ухудшению транспортной ситуации в японской столице.