Впервые за 54 года в Токио выпал снег в ноябре

Отмечается, что снег начался утром в четверг впервые за 54 года, ноябрьский снегопад уже привел к осложнению транспортной ситуации в японской столице.

Кроме того, синоптики не исключают, что к утру пятницы, в Токио может выпасть до двух сантиметров снега, в свою очередь, может привести к ухудшению транспортной ситуации в японской столице.