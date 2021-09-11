Вперше за 10 років: українець вийшов у фінал юніорського "US Open"

Деталі

Бєлінський і болгарин Петро Нестеров, посіяні під восьмим номером, виграли два матчі за день в Нью-Йорку. У чвертьфіналі тенісисти перемогли Монса Далберга і Луї Макстеда (Швеція/Великобританія) з рахунком 6:3, 6:4, а в півфіналі обіграли американців Ніколаса Годсіка і Ітана Куїнна — 7:6 (2), 6:3.

Зауважимо, що Бєлінський і Нестеров проведуть дебютний фінал на “мейджорі”. Раніше в цьому сезоні українець і болгарин дійшли до півфіналу на “Ролан Гаррос”, де фіналістами стали Герман Самофалов з України і бельгієць Мартін Катц.

Довідка

В останній раз українці грали в парному фіналі турніру серед юнаків у 2011 році, коли Манафов і Дубаренко з Молдови поступилися в матчі за титул німцям Робіну Керну і Юліану Ленцу.