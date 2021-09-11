Впервые за 10 лет: украинец вышел в финал юниорского "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинский теннисист Вячеслав Белинский пробился в финал парных соревнований на Открытом чемпионате США среди юниоров, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Белинский и болгарин Петр Нестеров, посеянные под восьмым номером, выиграли два матча за день в Нью-Йорке. В четвертьфинале теннисисты победили Монса Далберг и Луи Макстеда (Швеция / Великобритания) со счетом 6:3, 6:4, а в полуфинале обыграли американцев Николаса Годсик и Итана Куинна — 7:6 (2), 6:3.
Заметим, что Белинский и Нестеров проведут дебютный финал на “Мейджор”. Ранее в этом сезоне украинец и болгарин дошли до полуфинала “Ролан Гаррос”, где финалистами стали Герман Самофалов из Украины и бельгиец Мартин Катц.
Справка
В последний раз украинцы играли в парном финале турнира среди юношей в 2011 году, когда Манафов и Дубаренко из Молдовы уступили в матче за титул немцам Робину керну и Юлиану Ленцу.