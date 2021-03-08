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Вперше з початку пандемії: нафта Brent підскочила до позначки 70 дол. за барель після атаки на саудівські об'єкти

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent в понеділок вперше з початку пандемії COVID-19 підскочили вище 70 доларів за барель, в той час як американська нафта підскочила до найвищого рівня за останні два з гаком роки. Такий ріст цін стався після повідомлень про напади на нафтові об’єкти Саудівської Аравії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Що відомо

Ф’ючерси на сиру нафту марки Brent в травні досягли 71,16 дол. за барель на ранніх азіатських торгах і склали 70,76 дол. за барель на 00:36 GMT (02:36 за часом Києва), що вище на 1,40 дол. або на 2%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) за квітень виросла на 1,32 долари, або на 2%, до 67,41 доларів. Раніше ціна WTI за барель за перший місяць досягла 67,86 долара, що є максимальним показником з жовтня 2018 року.

Цитата

“Ціни на нафту сьогодні вранці виросли після того, як підтримувані Іраном повстанці з Хуті зробили скоординовану атаку на нафтові об’єкти і військові бази Саудівської Аравії”, — заявив головний стратег зі світових ринків компанії Axi Стівен Іннес.

Що передувало

Єменські сили Хуті в неділю відкрили вогонь з безпілотних літальних апаратів і ракет по центру нафтової промисловості Саудівської Аравії, в тому числі по об’єкту компанії Saudi Aramco в Рас-Таннура, життєво важливого для експорту нафти. Своєю чергою, в Ер-Ріяді називають напад на глобальну енергобезпеку — невдачею.

Контекст

Ціни на нафту марки Brent і WTI ростуть вже четвертий раз поспіль після того, як ОПЕК і їх союзники вирішили залишити в квітні скорочення виробництва в основному без змін.

Незважаючи на швидке зростання цін на нафту, міністр нафти Саудівської Аравії висловив сумніви з приводу відновлення попиту.

Проте, міністр енергетики Індії, що займає третє місце в світі з імпорту сирої нафти, заявив, що зростання цін може поставити під загрозу оздоровлення споживання в деяких країнах.

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