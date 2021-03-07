Хусити атакували нафтові об'єкти в Саудівській Аравії

Що відомо

Повідомляється, що нальоту з боку моря зазнав, зокрема, резервуар для зберігання нафти в експортному терміналі в порту Рас-Таннура на узбережжі Перської затоки. Він вважається найбільш захищеним нафтовим об’єктом у світі, відзначає агентство.

За даними саудівського Міненерго, термінал був атакований безпілотними літальними апаратами. Крім того, уламок ракети впав поряд з житловим комплексом, де проживають співробітники національної нафтової компанії Saudi Aramco.

Представник міністерства повідомив, що в результаті обох атак ніхто не постраждав, збиток нафтовій інфраструктурі країни теж не завдано.

Що передувало

Перед цим командування очолюваної Ер-Ріяд військової коаліції повідомили, що перехопили ракети і дрони з бомбами, запущені з територій сусіднього Ємену, контрольованих хуситами.

Представник повстанців Яхья Сарі заявив, що хусити в неділю запустили по Саудівській Аравії вісім балістичних ракет і 14 оснащених бомбами безпілотників. Минулого тижня повстанці заявляли, що нанесли удар по паливному складу Saudi Aramco в місті Джидда на заході країни.

Атака на Рас-Таннура сталася наступного дня після масованого удару Саудівської Аравії по об’єктах хуситів в Сані та інших провінціях Ємену.

Контекст

Bloomberg пише, що нинішня атака на Saudi Aramco стала найсерйознішою з вересня 2019 року, коли хусити за допомогою дронів і ракет обстріляли ключове нафтопереробне підприємство компанії і два родовища. Тоді це призвело до скорочення нафтовидобутку в країні на кілька днів і короткострокового зростання світових цін на нафту на 20%.

У листопаді 2020 року хусити завдали удару по нафтових об’єктах Saudi Aramco в місті Джидда. Ер-Ріяд заявляв, що атака не заподіяла шкоди клієнтам компанії — постраждав лише один з 13 резервуарів, пожежу на якому вдалося оперативно загасити.

Довідково

Очолювана Саудівською Аравією арабська військова коаліція з 2015 року веде протистояння з постанцями-хуситами (угруповання “Ансар Аллах”), які отримали владу в Ємені. Коаліцію підтримують США.

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Конфлікт в Ємені триває з серпня 2014 року. Військова конфронтація посилилася після вторгнення в країну в березні 2015 року військ коаліції, очолюваної Саудівською Аравією. Триваюча війна призвела до виникнення найбільшої гуманітарної кризи у світі. За даними ООН, понад 24 млн єменців — приблизно 80% населення країни — потребують гуманітарної допомоги, а число внутрішньо переміщених осіб перевищує 3 млн.