Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Что известно

Сообщается, что налету со стороны моря поддался, в частности, резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в порту Рас-Таннура на побережье Персидского залива. Он считается наиболее защищенным нефтяным объектом в мире, отмечает агентство.

По данным саудовского Минэнерго, терминал был атакован беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, обломок ракеты упал рядом с жилым комплексом, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Представитель министерства сообщил, что в результате обоих атак никто не пострадал, ущерб нефтяной инфраструктуре страны тоже не нанесен.

Что предшествовало

Перед этим в командовании военной коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, сообщили, что перехватили ракеты и дроны с бомбами, запущенные с территорий соседнего Йемена, контролируемых хуситами.

Представитель повстанцев Яхья Сари заявил, что хуситы в воскресенье запустили по Саудовской Аравии восемь баллистических ракет и 14 оснащенных бомбами беспилотников. На прошлой неделе повстанцы заявляли, что нанесли удар по топливному состава Saudi Aramco в городе Джидда на западе страны.

Атака на Рас-Таннура произошла на следующий день после массированного удара Саудовской Аравии по объектам хуситов в Сане и других провинциях Йемена.

Контекст

Bloomberg пишет, что нынешняя атака на Saudi Aramco стала самой серьезной с сентября 2019 года, когда хуситы с помощью беспилотников и ракет обстреляли ключевое нефтеперерабатывающее предприятие компании и два месторождения. Тогда это привело к сокращению нефтедобычи в стране на несколько дней и краткосрочного роста мировых цен на нефть на 20%.

В ноябре 2020 года хуситы нанесли удар по нефтяным объектам Saudi Aramco в городе Джидда. Эр-Рияд заявлял, что атака не причинила вреда клиентам компании — пострадал только один из 13 резервуаров, пожар на котором удалось оперативно потушить.

Справка

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская военная коалиция с 2015 года ведет противостояние с постанцами-хуситами (группировка “Ансар Аллах”), которые получили власть в Йемене. Коалицию поддерживают США.

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Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению самого крупного гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.