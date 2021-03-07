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Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

 • 20408 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны повстанцев хуситов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министерство энергетики страны, передает УНН.

Что известно

Сообщается, что налету со стороны моря поддался, в частности, резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в порту Рас-Таннура на побережье Персидского залива. Он считается наиболее защищенным нефтяным объектом в мире, отмечает агентство.

По данным саудовского Минэнерго, терминал был атакован беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, обломок ракеты упал рядом с жилым комплексом, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco.

Представитель министерства сообщил, что в результате обоих атак никто не пострадал, ущерб нефтяной инфраструктуре страны тоже не нанесен.

Что предшествовало

Перед этим в командовании военной коалиции, возглавляемой Эр-Риядом, сообщили, что перехватили ракеты и дроны с бомбами, запущенные с территорий соседнего Йемена, контролируемых хуситами.

Представитель повстанцев Яхья Сари заявил, что хуситы в воскресенье запустили по Саудовской Аравии восемь баллистических ракет и 14 оснащенных бомбами беспилотников. На прошлой неделе повстанцы заявляли, что нанесли удар по топливному состава Saudi Aramco в городе Джидда на западе страны.

Атака на Рас-Таннура произошла на следующий день после массированного удара Саудовской Аравии по объектам хуситов в Сане и других провинциях Йемена.

Контекст

Bloomberg пишет, что нынешняя атака на Saudi Aramco стала самой серьезной с сентября 2019 года, когда хуситы с помощью беспилотников и ракет обстреляли ключевое нефтеперерабатывающее предприятие компании и два месторождения. Тогда это привело к сокращению нефтедобычи в стране на несколько дней и краткосрочного роста мировых цен на нефть на 20%.

В ноябре 2020 года хуситы нанесли удар по нефтяным объектам Saudi Aramco в городе Джидда. Эр-Рияд заявлял, что атака не причинила вреда клиентам компании — пострадал только один из 13 резервуаров, пожар на котором удалось оперативно потушить.

Справка

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская военная коалиция с 2015 года ведет противостояние с постанцами-хуситами (группировка “Ансар Аллах”), которые получили власть в Йемене. Коалицию поддерживают США.

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Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению самого крупного гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

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