Принц Саудівської Аравії вважає "актом війни" атаки на НПЗ королівства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд згоден, що атаки на нафтові об’єкти королівства є “актом війни”. З такою заявою він виступив в програмі “60 хвилин” на телеканалі CBS, яка вийшла в ефір у неділю, передає УНН.
“Актом війни” ці напади раніше назвав держсекретар США Майкл Помпео. Наслідного принца запитали, чи дотримується він такий же формулювання. “Звичайно. Так”, — відповів він.
У ніч на 14 вересня два найбільших підприємства саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco в Абкаіке і Хурайсе були атаковані. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-хусит з єменського руху “Ансар Аллах”, які заявили, що при скоєнні диверсії були використані 10 начинених вибухівкою безпілотних літальних апаратів. В результаті вибухів і пожеж, викликаних ударами, видобуток найбільшого в світі експортера нафти впала на 5,7 млн барелів з 9,8 млн барелів на добу.
США, Саудівська Аравія, Велика Британія, Франція і ФРН поклали відповідальність за напад на Іран. За їхньою версією, атака була організована з застосуванням безпілотників і ракет, яких немає в арсеналі хуситів. У Тегерані ці звинувачення назвали безпідставними.
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