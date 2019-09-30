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Принц Саудівської Аравії вважає "актом війни" атаки на НПЗ королівства

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд згоден, що атаки на нафтові об’єкти королівства є “актом війни”. З такою заявою він виступив в програмі “60 хвилин” на телеканалі CBS, яка вийшла в ефір у неділю, передає УНН.

Принц Саудівської Аравії вважає "актом війни" атаки на НПЗ королівства

“Актом війни” ці напади раніше назвав держсекретар США Майкл Помпео. Наслідного принца запитали, чи дотримується він такий же формулювання. “Звичайно. Так”, — відповів він.

У ніч на 14 вересня два найбільших підприємства саудівської національної нафтової компанії Saudi Aramco в Абкаіке і Хурайсе були атаковані. Відповідальність за напад взяли на себе повстанці-хусит з єменського руху “Ансар Аллах”, які заявили, що при скоєнні диверсії були використані 10 начинених вибухівкою безпілотних літальних апаратів. В результаті вибухів і пожеж, викликаних ударами, видобуток найбільшого в світі експортера нафти впала на 5,7 млн ​​барелів з 9,8 млн барелів на добу.

США, Саудівська Аравія, Велика Британія, Франція і ФРН поклали відповідальність за напад на Іран. За їхньою версією, атака була організована з застосуванням безпілотників і ракет, яких немає в арсеналі хуситів. У Тегерані ці звинувачення назвали безпідставними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Атака на саудівські заводи викликала найбільше одномоментне падіння видобутку нафти в історії

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