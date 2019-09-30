Принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на НПЗ королевства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласен, что атаки на нефтяные объекты королевства являются “актом войны”. С таким заявлением он выступил в программе “60 минут” на телеканале CBS, которая вышла в эфир в воскресенье, передает УНН.
“Актом войны” эти нападения ранее назвал госсекретарь США Майкл Помпео. Наследного принца спросили, согласен ли он с такой формулировкой. “Конечно. Да”, — ответил он.
В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из йеменского движения “Ансар Аллах”, которые заявили, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.
США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хусит. В Тегеране эти обвинения назвали безосновательными.
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