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Помпео: атака на нафтопереробні заводи Саудівської Аравіі — акт війни

Помпео: атака на нафтопереробні заводи Саудівської Аравіі — акт війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в середу назвав “актом війни” напад на нафтові об’єкти Саудівської Аравії — найбільшого світового експортера нафти. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН

“Цей напад небачених раніше масштабів”, — сказав Помпео, розмовляючи з журналістами, які супроводжували главу Держдепартаменту США на шляху в Джедду, де Помпео проводив переговори з саудівським принцом Мухаммадом бін Салманом. “Саудівці — народ, на який напали. Це сталося на їхній землі. Це був акт війни, спрямований безпосередньо проти них”, — наводить агентство Reuters слова держсекретаря США.

На думку американського керівництва, удари були нанесені з Ірану.

Іранське державне інформагентство в середу повідомило, що Тегеран направив США дипломатичну ноту, в якому заперечує будь-яку причетність країни до ударів і застерігає, що будь-які заходи щодо Ірану спричинять за собою негайну відповідь.

Спочатку відповідальність за суботню атаку, яка вивела з ладу половину нафтовидобувних потужностей країни, взяли на себе повстанці-хусити (Хуті) в Ємені.

Але американські офіційні особи кажуть, що наявні свідчення вказують на те, що це неможливо.

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Президент Ірану Хасан Рухані в середу заявив, що Хуті зробили атаку в якості “попередження” для Саудівської Аравії в зв’язку з її роллю у війні в Ємені. Правозахисні організації засуджують авіаудари саудівських сил по мирних районам Ємену, відзначаючи, що вони посилюють один з найстрашніших гуманітарних криз світу.

Як підкреслив Рухані, єменці “не завдавали ударів по лікарням, школам або базару в Сані”, і Саудівської Аравії слід “винести урок з цього попередження”.

Рухані безпосередньо не прокоментував звинувачення на адресу його уряду, але зазначив, що не хоче конфлікту в регіоні.

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