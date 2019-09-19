Помпео: атака на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии — акт войны

“Это нападение невиданных ранее масштабов”, — сказал Помпео, беседуя с журналистами, сопровождающими главу Госдепартамента США на пути в Джедду, где Помпео проводил переговоры с саудовским принцем Мухаммадом бин Салманом. “Саудовцы — народ, на который напали. Это произошло на их земле. Это был акт войны, направленный непосредственно против них”, — приводит агентство Reuters слова госсекретаря США.

По мнению американского руководства, удары были нанесены из Ирана.

Иранское государственное информагентство в среду сообщило, что Тегеран направил США дипломатическую ноту, в котором отрицает любую причастность страны к ударам и предостерегает, что любые меры в отношении Ирана повлекут за собой немедленный ответ.

Сначала ответственность за субботнюю атаку, которая вывела из строя половину нефтедобывающих мощностей страны, взяли на себя повстанцы-хуситы (Хути) в Йемене.

Но американские официальные лица говорят, что имеющиеся свидетельства указывают на то, что это невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Атака на саудовские заводы вызвала больше всего одномоментное падение добычи нефти в истории

Президент Ирана Рухани в среду заявил, что Хути предприняли атаку в качестве “предупреждения” для Саудовской Аравии в связи с ее ролью в войне в Йемене. Правозащитные организации осуждают авиаудары саудовских сил по мирным районам Йемена, отмечая, что они усиливают один из самых страшных гуманитарных кризисов мира.

Как подчеркнул Рухани, йеменцы “не наносили ударов по больницам, школам или базара в Сане”, и Саудовской Аравии следует “извлечь урок из этого предупреждения”.

Рухани непосредственно не прокомментировал обвинения в адрес его правительства, но отметил, что не хочет конфликта в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали о данных разведки США об участии Ирана в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы