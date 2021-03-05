Нафта продовжує дорожчати на рішеннях ОПЕК+: ціна Brent перевищила 69 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у п'ятницю під час торгів зросли в ціні до 69 доларів за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 16:57, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася до 69,18 долара за барель, додавши 3,66%.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 66,05 долара за барель, додавши 3,48%.
За даними аналітиків, ціна на нафту Brent зросла до такого рівня вперше з початку січня 2020 року.
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Ціни на нафту виросли в п'ятницю, продовживши зростання в порівнянні з попередньою сесією, після того як ОПЕК і її союзники погодилися не збільшувати пропозицію у квітні, оскільки вони очікують більш істотного відновлення попиту на тлі пандемії коронавірусу, пише Reuters.
Так, Організація країн-експортерів нафти і її союзники, разом іменовані ОПЕК+, продовжили обмеження видобутку нафти у квітні з невеликими винятками для Росії і Казахстану. Останні зможуть наростити видобуток в квітні на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу відповідно, йдеться у рішенні організації.