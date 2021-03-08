Впервые с начала пандемии: нефть Brent подскочила до отметки 70 долл. за баррель после атаки на саудовские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник впервые с начала пандемии COVID-19 подскочили выше 70 долларов за баррель, в то время как американская нефть подскочила до самого высокого уровня за последние два с лишним года. Такой рост цен произошел после сообщений о нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Что известно
Фьючерсы на сырую нефть марки Brent в мае достигли 71,16 долл. за баррель на ранних азиатских торгах и составили 70,76 долл. за баррель на 00:36 GMT (2:36 по времени Киева), что выше на 1,40 долл. или на 2%. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) за апрель выросла на 1,32 доллара, или на 2%, до 67,41 долларов. Ранее цена WTI за баррель за первый месяц достигла 67,86 доллара, что является максимальным показателем с октября 2018 года.
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“Цены на нефть сегодня утром выросли после того, как поддерживаемые Ираном повстанцы из Хути совершили скоординированную атаку на нефтяные объекты и военные базы Саудовской Аравии”, — заявил главный стратег по мировым рынкам компании Axi Стивен Иннес.
Что предшествовало
Йеменские силы Хути в воскресенье открыли огонь из беспилотных летательных аппаратов и ракет по центру нефтяной промышленности Саудовской Аравии, в том числе по объекту компании Saudi Aramco в Рас-Таннура, жизненно важного для экспорта нефти. В свою очередь, в Эр-Рияде называют нападение на глобальную энергобезопасность — неудачей.
Контекст
Цены на нефть марки Brent и WTI растут уже четвертый раз подряд после того, как ОПЕК и их союзники решили оставить в апреле сокращение производства в основном без изменений.
Несмотря на быстрый рост цен на нефть, министр нефти Саудовской Аравии выразил сомнения по поводу восстановления спроса.
Однако, министр энергетики Индии, занимающей третье место в мире по импорту сырой нефти, заявил, что рост цен может поставить под угрозу оздоровления потребления в некоторых странах.