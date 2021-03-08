Впервые с начала пандемии: нефть Brent подскочила до отметки 70 долл. за баррель после атаки на саудовские объекты

КИЕВ. 8 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник впервые с начала пандемии COVID-19 подскочили выше 70 долларов за баррель, в то время как американская нефть подскочила до самого высокого уровня за последние два с лишним года. Такой рост цен произошел после сообщений о нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии, передает УНН со ссылкой на Reuters.