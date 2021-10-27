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Вперше з часів Джордана: “Чикаго” здобуло чотири перемоги на старті НБА

Київ • УНН

 • 18623 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Баскетболісти “Чикаго Буллс” зіграли з “Торонто Репторс” українця Святослава Михайлюка в рамках сезону НБА, передає УНН з посиланням на сайт НБА.

Вперше з часів Джордана: “Чикаго” здобуло чотири перемоги на старті НБА

Деталі

Гості з Чикаго виявилися сильнішими на три очки — 111:108. Для “Буллс” перемога стала четвертою у чотирьох матчах на старті регулярного чемпіонату. Востаннє клуб демонстрував подібний результат у чемпіонському сезоні-1996/97, коли за команду Філа Джексона виступали легендарні Майкл Джордан, Скотті Піппен та Денніс Родман.

Варто відзначити, що українець Михайлюк провів на майданчику 12:44 хвилин, реалізувавши 2/2 кидків з гри (1/1 триочкові), зробив 3 підбирання і віддав 1 результативну передачу.

Доповнення

“Торонто” з однією перемогою в чотирьох матчах сезону НБА знаходиться на 12-й позиції Східної конференції.

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