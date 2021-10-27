Впервые со времен Джордана: “Чикаго” одержало четыре победы на старте НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Баскетболисты “Чикаго Буллс” сыграли с “Торонто Репторс” украинца Святослава Михайлюка в рамках сезона НБА, передает УНН со ссылкой на сайт НБА.
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Гости из Чикаго оказались сильнее на три очка — 111:108. Для “Буллс” победа стала четвертой в четырех матчах на старте регулярного чемпионата. В последний раз клуб демонстрировал подобный результат в чемпионском сезоне-1996/97, когда за команду Фила Джексона выступали легендарные Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман.
Стоит отметить, что украинец Михайлюк провел на площадке 12:44 минут, реализовав 2/2 броска с игры (1/1 трехочковые), сделал 3 подбора и отдал 1 результативную передачу.
Дополнение
“Торонто” с одной победой в четырех матчах сезона НБА находится на 12-й позиции Восточной конференции.