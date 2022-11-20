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Вперше в історії міністр оборони Нової Зеландії прибув до України

Вперше в історії міністр оборони Нової Зеландії прибув до України

Київ • УНН

 • 405050 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Міністр оборони Нової Зеландії Піні Хенаре прибув до України та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим. Про це йдеться на сайті Міноборони України, передає УНН.

Цитата

"Вперше в історії міністр оборони Нової Зеландії прибув до України. Таку важливу місію здійснив міністр оборони Піні Хенаре, який зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, під час зустрічі сторони детально обговорили розвиток двосторонньої співпраці в оборонній сфері, реалізацію спільних проєктів щодо посилення спроможностей сил оборони України, підготовку українських захисників та допомогу Нової Зеландії в розмінуванні територій України.

Цитата

"Ми провели продуктивну розмову й визначили наші перспективні плани. Я почув про необхідні потреби для українських воїнів, які героїчно захищають свою землю. Будемо і надалі вирішувати питання подальшої допомоги українцям спільно з нашим урядом. Ми підтримуємо Україну, застосовуємо санкційний тиск на росію і віримо у вашу перемогу. Ви є вільним народом!" – сказав Хенаре.

Нагадаємо

Нова Зеландія посилить військову підтримку України у відповідь на повномасштабне вторгнення росії. Зокрема, надішле до Великої Британії ще 66 військових для навчання українських військових, збільшить фінансування на обладнання та припаси для української оборони та підтримку глобальної продовольчої безпеки.

Українські Національні Новини

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