Вперше в історії через коронавірус закрилися дві головні святині ісламу

КИЇВ. 20 березня. УНН. Дві головні святині ісламу Велика (Заповідна) мечеть в Мецці і Мечеть пророка в Медині у Саудівській Аравії закриваються на невизначений час через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Arabiya.