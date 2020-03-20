Вперше в історії через коронавірус закрилися дві головні святині ісламу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Дві головні святині ісламу Велика (Заповідна) мечеть в Мецці і Мечеть пророка в Медині у Саудівській Аравії закриваються на невизначений час через коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Al Arabiya.
Мечеті в Мецці і Медині разом з Аль-Аксой в Єрусалимі вважаються головними святинями мусульман.
"З метою запобігання поширенню вірусу правовірним заборонено входити і молитися на території святинь, особливо по п'ятницях", - сказав офіційний представник головного управління у справах двох мечетей Хані бен Хосні Хейдар.
Заборона набуває чинності з 20 березня і буде діяти, "поки вірус не відступить".
Раніше 17 березня в королівстві було оголошено про припинення масових молитов у всіх мечетях.
У Саудівській Аравії виявлено 274 випадки захворювання COVID-19.
Нагадаємо, Саудівська Аравія скликає G20 через ситуацію з коронавірусом у світі.