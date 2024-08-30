Ворожий КАБ влучив у підʼїзд харківської 12-поверхівки: щонайменше двоє загиблих, пʼятеро поранених
Київ • УНН
Внаслідок удару ворожого КАБу по 12-поверховому будинку в Індустріальному районі Харкова загинуло щонайменше двоє людей, п'ятеро поранено. В іншому районі міста від російського обстрілу загинула дитина на майданчику.
У результаті влучання ворожого КАБу в підʼїзд 12-поверхового будинку у Харкові є жертви та поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"В Індустріальному районі влучання ворожого КАБу в підʼїзд 12-поверхового будинку.
За попередніми даними, щонайменше двоє загиблих, пʼятеро поранених", - повдіомив Синєгубов.
Ворожа атака КАБАми: у Харкові ворог поцілив у 12-поверхівку, є руйнування30.08.24, 15:56 • 17614 переглядiв
Додамо
Внаслідок російського удару по Харкову загинула дитина на дитячому майданчику в Немишлянському районі. Щонайменше троє поранених у цьому районі, ще двоє загиблих в Індустріальному районі.