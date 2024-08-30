Вражеская управляемая авиабомба попала в подъезд харьковской 12-этажки: по меньшей мере двое погибших, пятеро раненых
Киев • УНН
В результате удара вражеской управляемой авиабомбы по 12-этажному дому в Индустриальном районе Харькова погибли по меньшей мере два человека, пятеро ранены. В другом районе города от российского обстрела погиб ребенок на площадке.
В результате попадания вражеской управляемой авиабомбы в подъезд 12-этажного дома в Харькове есть жертвы и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"В Индустриальном районе попадание вражеского КАБа в подъезд 12-этажного дома.
По предварительным данным, по меньшей мере двое погибших, пятеро раненых", - сообщил Синегубов.
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В результате российского удара по Харькову погиб ребенок на детской площадке в Немышлянском районе. По меньшей мере трое раненых в этом районе, еще двое погибших в Индустриальном районе.