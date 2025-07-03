Ворожий КАБ вбив людину на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російські війська вранці завдали удару КАБом, відомо про одного загиблого, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вранці ворог атакував Великомихайлівську громаду, що на Синельниківщині, КАБом. На жаль, загинув чоловік - написав Лисак.

З його слів, зайнявся приватний будинок.

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За даними голови ОВА у зведенні за ніч, російська армія поцілила по Нікопольщині. "Спершу обстріляла Мирівську громаду. Потім - райцентр. Застосувала важку артилерію. Загиблих і постраждалих немає", - написав Лисак.