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Ворожий КАБ вбив людину на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Вранці ворог атакував Великомихайлівську громаду на Синельниківщині КАБом. Внаслідок удару загинув чоловік та зайнявся приватний будинок.

Ворожий КАБ вбив людину на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російські війська вранці завдали удару КАБом, відомо про одного загиблого, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Вранці ворог атакував Великомихайлівську громаду, що на Синельниківщині, КАБом. На жаль, загинув чоловік

- написав Лисак.

З його слів, зайнявся приватний будинок.

Доповнення

За даними голови ОВА у зведенні за ніч, російська армія поцілила по Нікопольщині. "Спершу обстріляла Мирівську громаду. Потім - райцентр. Застосувала важку артилерію. Загиблих і постраждалих немає", - написав Лисак.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
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